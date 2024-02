Corumbaense e Aquidauanense ficam no empate no Arthur Marinho

A partida entre Corumbaense e Aquidauanense, válida pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, terminou empatada em 1 a 1, no estádio Arthur Marinho. O time visitante abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Wiliam e o Corumbaense empatou aos 11 minutos do segundo tempo com Rincon.

Com o resultado, o Carijó da Avenida saltou da quarta para a terceira posição no Grupo B, com cinco pontos, e o Aquidauanense, com oito, perdeu a liderança para o Dourados, que venceu o Ivinhema por 2 a 1, também na tarde deste sábado (10). O DAC agora tem dez pontos e o Azulão tem quatro, na quarta posição.

No Grupo A, o Coxim venceu o Costa Rica, fora de casa, por 1 a 0, enquanto Portuguesa e Operário ficaram no 1 a 1 em Sidrolândia.

No sábado (17), o Corumbaense recebe o DAC, mais uma vez no Arthur Marinho. No mesmo dia, o Novo recebe o Ivinhema, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tem apoio do Governo do Estado, através da SETESC e Fundesporte.

Com informações Diário Corumbaense