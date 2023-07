Corinthians x São Paulo: veja onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e São Paulo fazem o primeiro duelo pela semifinal da Copa do Brasil, nesta terça-feira (25), às 20h30 (horário de MS) na Neo Química Arena. A partida promete ser tensa, digna de um majestoso em fase decisiva na temporada de ambos os times.

O Corinthians atravessa seu auge na temporada, desfrutando de uma sequência de cinco partidas sem derrota. Além disso, o time ostenta um tabu invejável contra o São Paulo na Neo Química Arena, jamais tendo sido derrotado pelo rival. Ao longo de 17 jogos disputados entre as equipes nesta arena desde o início do clássico conhecido como Majestoso em Itaquera, o Corinthians conquistou dez vitórias, enquanto sete confrontos terminaram em empate.

Já o São Paulo também passa por um bom momento. Mesmo com o revés diante o Cuiabá pela última rodada do Brasileirão, a equipe mostrou do que é capaz desde que Dorival Júnior chegou ao comando técnico do clube. Com alguns ótimos desempenhos, o tricolor chega à semifinal após vencer o Palmeiras nas duas partidas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV fechada, por meio do Premiere e SporTV, e também do serviço de streaming Amazon Prime.

Prováveis escalações

Corinthians: Depois de ter poupado a equipe principal na CONMEBOL Sul-Americana contra o Universitario, os titulares foram a campo no sábado (22) contra o Bahia. E algumas dúvidas começaram a pairar na cabeça do treinador depois da partida.

Durante o duelo na Fonte Nova, que terminou em 0 a 0, Matías Rojas e Renato Augusto foram substituídos devido a problemas físicos. Enquanto o primeiro sofreu entorse no tornozelo, o segundo deixou o gramado mancando.

Assim, os dois passaram a ser dúvidas para o clássico decisivo, assim como Gabriel Moscardo. O jovem, titular nas últimas semanas, teve que passar por uma cirurgia para retirada do apêndice e é pouco provável que fique à disposição para o clássico Majestoso.

Time provável: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Matías Rojas (Giuliano), Renato Augusto e Fábio Santos; Róger Guedes e Yuri Alberto

São Paulo: Já o Tricolor terá os retornos de Beraldo e Alan Franco para o confronto. Em contrapartida, ainda não poderá contar com Gabriel Neves, Galoppo e Igor Vinicius, lesionados. Rafinha, que foi para a Alemanha receber uma homenagem do Bayern de Munique, voltou no último domingo e participou do último treino preparatório. Ele está confirmado para o duelo.

Time provável: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri

