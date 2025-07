Corinthians vence o Palmeiras por 1 a 0 e sai na frente nas oitavas da Copa do Brasil

Em um clássico eletrizante, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, e largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O único gol da partida foi marcado por Memphis, de cabeça, aos 33 minutos do segundo tempo, após jogada rápida de bola parada.

Com o resultado, o Timão pode empatar no jogo de volta, marcado para a próxima semana no Allianz Parque, que garante vaga nas quartas. O Palmeiras, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

Clássico com emoção do início ao fim

A partida começou movimentada, com chances para os dois lados. Aos 19 minutos, o VAR entrou em ação ao identificar toque de mão de Gustavo Gómez dentro da área. Pênalti para o Corinthians. Yuri Alberto foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de Weverton, mantendo o placar zerado.

O Palmeiras reagiu ainda na primeira etapa. Giay arriscou de fora da área e quase abriu o placar, mas o zagueiro André Ramalho salvou em cima da linha, garantindo o empate parcial.

Na segunda etapa, o Verdão voltou mais ofensivo, pressionando e tentando o empate. Mas foi o Corinthians quem aproveitou a desatenção do adversário. Em cobrança rápida de falta, Garro tocou para Matheuzinho, que cruzou na medida para Memphis cabecear com precisão, sem chances para Weverton.

VAR entra em cena novamente

Pouco depois do gol, o Palmeiras chegou a balançar as redes com Maurício, após passe de Gustavo Gómez. No entanto, o VAR anulou o lance por impedimento milimétrico, frustrando os planos do time alviverde.

Até o apito final, o Palmeiras seguiu buscando o empate, mas esbarrou na sólida defesa corintiana. O Timão, por sua vez, administrou a vantagem e garantiu um importante triunfo no primeiro confronto eliminatório.

Próximos compromissos

Antes do reencontro decisivo pela Copa do Brasil, ambas as equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebe o Fortaleza neste domingo (3), às 15h (horário de MS), enquanto o Palmeiras enfrenta o Vitória, em Salvador, às 18h30 do mesmo dia.

O clássico da volta promete emoção e estádio cheio, com a rivalidade em alta e a vaga nas quartas de final em jogo.

