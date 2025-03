Corinthians vence, mas é eliminado da Libertadores; Flamengo e Grêmio triunfam nos torneios nacionais

O Corinthians venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (12), na Neo Química Arena, mas não conseguiu reverter a desvantagem acumulada no jogo de ida e acabou eliminado da Libertadores. Apesar do resultado agregado de 3 a 2 para o time equatoriano, o Timão garantiu vaga na Copa Sul-Americana.

O time de Itaquera começou pressionando, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O gol que abriu o placar veio aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Garro cobrou escanteio da esquerda e Félix Torres cabeceou no canto direito de Contreras, que não conseguiu evitar o gol.

No segundo tempo, o Barcelona-EQU ficou com um jogador a menos após a expulsão de Leonai, aos 16 minutos. O Corinthians se lançou ao ataque e ampliou com Carrillo, aos 42 minutos, após confirmação do VAR. O time paulista pressionou até o fim, mas não conseguiu marcar o gol que levaria a decisão para os pênaltis.

Agora, o Corinthians concentra suas atenções na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, cuja primeira partida será no domingo (16), às 17h30 (horário de MS).

Flamengo vence o Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, disputado no Maracanã, também na noite de quarta-feira (12). O Rubro-Negro abriu o placar logo aos 5 minutos com Wesley. O Fluminense tentou reagir, mas desperdiçou chances importantes, incluindo uma finalização de Jhon Arias.

No segundo tempo, o Flamengo ampliou com Juninho, aos 30 minutos, após desvio na defesa tricolor. O Fluminense diminuiu aos 43 minutos, com Keno, de cabeça. Nos acréscimos, o jogo ficou tenso, e Juan Freytes, do Fluminense, foi expulso após confusão com Luiz Araújo.

A partida de volta será disputada no próximo domingo (16), às 15h (de MS), novamente no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate para conquistar o título, enquanto o Fluminense precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Grêmio avança na Copa do Brasil após disputa emocionante nos pênaltis

O Grêmio garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Athletic Club por 8 a 7 nas cobranças de pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo normal. A partida foi disputada em São João del-Rei e marcada por reviravoltas e falhas defensivas.

O Athletic abriu o placar com David Braga no primeiro minuto, mas o Grêmio virou com gols de Martin Braithwaite e João Lucas. O Athletic empatou com Diego Fumaça e, após um gol contra de João Lucas, o jogo foi para os pênaltis.

Na disputa, o goleiro gremista Gabriel Grando brilhou ao defender a 16ª cobrança e garantir a classificação para o Tricolor Gaúcho, que agora aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição.

Outros resultados da Copa do Brasil

Também na quarta-feira (12), a Copa do Brasil teve outros confrontos com destaque para a classificação do Náutico sobre o Vitória e a vitória do Capital-DF sobre o Porto Velho. Confira os resultados:

– Atlético-GO 1 x 1 Retrô

– Maracanã 0 x 0 Ceilândia

– Ceará 0 x 0 Confiança

– Capital-DF 3 x 1 Porto Velho

– Operário-PR 1 x 0 Tombense

– Vitória 0 x 2 Náutico

