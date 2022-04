Corinthians vence Avaí com três gols de Róger Guedes

Corinthians venceu o Avaí por 3 a 0, no jogo disputado ontem (16), na Arena Neo Química, pela segunda rodada do Brasileirão. O camisa 9 do Timão, Róger Guedes, deu um show marcando os três gols da partida.

Com o resultado, o Corinthians garante a primeira posição, com seis pontos e cinco gols de saldo. Agora o time paulista disputa a terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, no Estádio do Café, na quarta-feira (20). Pelo Brasileirão, o Timão enfrenta o clássico contra o Palmeiras, às 19h de sábado (23).

Após a derrota, o Avaí foi eliminado na Copa do Brasil, e volta a campo para jogar contra o Goiás, no domingo (24), às 11h, na Ressacada.

Com informações da Folhapress.