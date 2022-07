Corinthians recebe o Flamengo em São Paulo

Por: Rafael Monteiro

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (10) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada a partir das 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão entra em campo com histórico recente de fracassos contra o clube carioca. A última vitória do Corinthians contra o adversário da tarde deste domingo foi em setembro de 2018, na semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, os corintianos bateram os flamenguistas por 2 a 1 e passaram paras as finais da competição.

De lá para cá foram realizados nove duelos, com oito vitórias do Flamengo e um empate.

As duas equipes vêm de classificações marcantes na Copa Libertadores da América durante a semana, cada uma com sua relevância. Os paulistas eliminaram o Boca Juniors (Argentina) nos pênaltis, em pleno estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O único clube brasileiro que havia conseguido este feito antes havia sido o Santos de Pelé, em 1963.

Já os rubro-negros passaram com folga pelo Tolima (Colômbia), com uma goleada de 7 a 1 no Maracanã. Como consequência disso, cariocas e paulistas serão adversários nas quartas de final da competição continental.

No Brasileirão, o Corinthians precisa se recuperar, já que nas últimas duas rodadas não obteve vitória. Inclusive, no sábado passado sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Do outro lado, o Flamengo saiu vitorioso nos dois últimos confrontos na competição nacional. Se também forem incluídos os jogos da Libertadores, os comandados do técnico Dorival Júnior acumulam quatro vitórias consecutivas.

Agência Brasil