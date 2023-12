Corinthians quer Luiz Henrique e dois do Fla, Willian Bigode é do Santos

O mercado da bola desta quinta-feira (28) teve o Corinthians de olho nas contratações de Thiago Maia e Everton Ribeiro, do Flamengo, e Luiz Henrique, que está no Betis. O São Paulo renovou com Luciano, e o Santos anunciou mais um reforço: Willian Bigode.

Corinthians quer Everton Ribeiro. O Timão fez uma consulta pelo jogador do Flamengo, cujo contrato está no fim. Internacional e Cruzeiro também desejam a chegada dele.

Luciano fica no São Paulo. O Tricolor anunciou a renovação de contrato do atacante até 2026.

Thiago Maia gosta de oferta do Corinthians. O volante se animou com a investida da equipe de Mano Menezes e a negociação avançou.

Santos anuncia Willian Bigode. O atacante com passagem recente pelo Athletico Paranaense assinou até o fim de 2024.

Corinthians entra na briga com Flamengo e Fluminense por Luiz Henrique. Atacante está no Betis, da Espanha, e deve retornar ao Brasil.

Vasco renova com Ramon Diáz. O treinador teve seu contrato prorrogado até o final de 2025.

Ex-Palmeiras, o volante Jailson foi oficializado como reforço do Betis. O contrato dele vai até 2025.

Ancelotti vai renovar com Real Madrid. Cotado na seleção brasileira, o treinador deve prorrogar seu vínculo, segundo o jornal ‘As’.

Borré gostou do projeto do Inter. Segundo o empresário André Cury, a negociação avançou entre o Colorado e o atacante colombiano.

Outras notícias

São Paulo prioriza a chegada de Ferreira. Até o momento, o clube não fez outros movimentos e gasta sua energia na negociação com Grêmio.

Fortaleza negocia com goleiro Santos. Longe da titularidade do Flamengo, o jogador pode atuar no Leão do Pici.

Grêmio renova contrato com João Pedro. O lateral ex-Palmeiras assinou novo vínculo com o clube gaúcho, agora até 2025.

Renato Gaúcho ‘bem encaminhado’ para renovar. O treinador disse que resta apenas assinar seu novo vínculo com o Grêmio.

Joaquim fica no Santos. O zagueiro topou reduzir seu salário e teve permanência para 2024 oficializada.

Com informações da Folhapress