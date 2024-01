Corinthians ouve pedida de R$ 32 mi e vê Caio Alexandre mais perto do Bahia

O Corinthians vê o Bahia mais perto de contratar o meio-campista Caio Alexandre, do Fortaleza. O clube baiano ofereceu 5 milhões de euros (R$ 26 mi) ao Fortaleza por Caio Alexandre. O GE publicou que a negociação está perto de ser concluída.

A reportagem apurou que pedida do Fortaleza para o Corinthians foi de 6 milhões de euros (R$ 32 mi). O Timão não alcançou esse valor e vê um acordo distante.

Caio Alexandre gostaria de jogar no Corinthians, mas entende a busca do Fortaleza por mais dinheiro.

O Corinthians busca outro volante além de Raniele, mas encontra dificuldade no mercado. As negociações por Erick (Athletico) e Thiago Maia (Flamengo) também não avançaram.

O Timão já contratou os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais-esquerdos Diego Palacios e Hugo e os meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro. O Corinthians ainda quer um lateral-direito, um volante e pelo menos duas peças novas para o ataque.

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

