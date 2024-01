Surto de covid cancela cirurgias e limita visitas no HR

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) vai suspender as cirurgias eletivas, a partir da próxima segunda-feira (15), pelo período de cinco dias. O motivo é pelo alto número de profissionais de saúde que estão de atestado médico, parte deles com covid-19.

O comunicado foi assinado pelo diretor-geral do hospital, Paulo Limberger, que também pede para as visitas serem restritas, sendo de apenas um visitante por paciente, em um único horário preestabelecido.

Já o CTI (Centro de Terapia Intensiva) Pediátrico teve as visitas totalmente suspensas. Na unidade, dois pacientes e 5 profissionais de enfermagem haviam testado positivo para a covid-19 até o dia 11.

Em comunicado interno, gerente do setor sugere que 4 leitos do CTI sejam fechados para que a equipe dê conta de atender as crianças já internadas. O hospital não confirmou se a providência foi tomada.

Em nota enviada, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul informa que todas as medidas necessárias já foram adotadas e que está seguindo as recomendações do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital a fim de evitar a transmissão de infecções no ambiente hospitalar. “Ao fim do período de restrições, o atendimento voltará à normalidade”, diz a nota.

