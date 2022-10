Corinthians enfrenta Athletico em busca de se manter no G4 do Brasileirão

Corinthians e Athletico entram em campo hoje (8), às 20hrs, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai em busca de se manter no G4 do campeonato. Já o Athletico ainda busca encostar nos líderes.

A equipe Alvinegra chega para a partida justamente como a quarta colocada, com 51 pontos. São apenas dois na frente do Flamengo, quinto colocado, que também entra em campo hoje. O Athletico vem logo atrás, com um ponto a menos que a equipe carioca.

O Timão vem de um frustrante empate por 2 a 2 contra o Juventude, lanterna do campeonato, em Caxias do Sul. A partida ficou marcada por erros individuais de Raul Gustavo e Gustavo Mosquito, que “entregaram gols de bandeja” ao adversário, como definiu Vítor Pereira. O tropeço evitou que o Timão ultrapassasse o Fluminense e assumisse a terceira posição na tabela.

As duas equipes tem o mesmo objetivo: conquistar uma vaga direta para a Libertadores. O Furacão só entraria no ‘pelotão de elite’ do Campeonato Brasileiro nesta rodada caso superasse o Timão por quatro gols de diferença. Mesmo assim, uma vitória em Itaquera deixaria a diferença entre as equipes apenas no saldo de gols.

Prováveis escalações para Corinthians x Athletico

Corinthians

Vítor Pereira deverá ter os retornos de Rafael Ramos, Maycon e Júnior Moraes. Por outro lado, o treinador nao poderá contar com Gil, suspenso.

O treinador português deverá poupar alguns jogadores visando à final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira.

Time provável: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Fausto Vera, Ramiro e Giuliano; Adson, Mateus Vital e Yuri Alberto (Róger Guedes).

Athletico

Felipão tem as voltas do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Vitor Roque, que estavam suspensos. O defensor ainda se recuperava de 10 pontos no tornozelo e disputa vaga com Matheus Felipe para a vaga do capitão Thiago Heleno, que cumpre suspensão.

O lateral-esquerdo Abner também fica à disposição depois de ter sofrido um entorse no tornozelo e ficado fora por um mês. O treinador rubro-negro ainda havia adiantado que poderia poupar jogadores por desgaste, e o volante Fernandinho não viajou. Time provável: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nico Hernández e Abner; Erick, Alex Santana e David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo (Vitor Roque)

