Corinthians e Vasco avançam para as semifinais da Copa do Brasil

Na noite de quarta-feira (11), dois confrontos decisivos marcaram as quartas de final da Copa do Brasil, definindo as primeiras equipes classificadas para as semifinais do torneio. O Corinthians garantiu sua vaga com uma vitória convincente sobre o Juventude por 3 a 1, enquanto o Vasco superou o Athletico nos pênaltis, após um empate agregado de 3 a 3 na Ligga Arena.

Em um jogo emocionante, o Corinthians saiu na frente aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Ángel Romero recebeu um passe preciso de Talles Magno e abriu o placar com um chute certeiro. Pouco depois, o Juventude respondeu com um gol de Lucas Barbosa aos 32 minutos, mas a arbitragem anulou o lance por uma falta no goleiro Hugo Souza.

O empate do Juventude veio no final do primeiro tempo, após um incidente confuso na área corintiana. Em uma cobrança de escanteio, Zé Marcos e Hugo Souza se chocaram, resultando em um gol contra. A situação foi revisada pelo VAR, que confirmou o gol do Juventude.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou determinado a garantir a classificação e aumentou a pressão sobre o Juventude. Aos 60 minutos, o Timão retomou a liderança com um gol contra de Zé Marcos, após um rebote de uma jogada de Rodrigo Garro. Para selar a vitória, André Ramalho marcou o terceiro gol corintiano, assegurando o 3 a 1 e a vaga nas semifinais.

Outro destaque da noite foi a classificação do Vasco, que superou o Athletico nos pênaltis após um empate agregado de 3 a 3. No tempo regulamentar, o Athletico venceu por 2 a 1 com gols de Cuello e Zapelli, enquanto Vegetti descontou para o Vasco, levando a decisão para as penalidades.

Nas cobranças de pênaltis, o Vasco mostrou eficiência e não desperdiçou nenhuma chance. Sforza, Puma Rodríguez, Victor Luís, Mateus Carvalho e Vegetti converteram suas cobranças, garantindo a classificação. Pelo Athletico, Pablo, Mastriani, Madson e João Cruz marcaram, mas Canobbio teve sua cobrança defendida pelo goleiro Léo Jardim, definindo o avanço do Vasco às semifinais.

Com essas vitórias, Corinthians e Vasco seguem na disputa pelo título da Copa do Brasil. As semifinais prometem ser igualmente emocionantes, com os times buscando a taça em um dos torneios mais prestigiados do futebol brasileiro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais