Corinthians e Palmeiras se enfrentam em clássico decisivo na 32ª rodada do Brasileirão

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro segue nesta segunda-feira (4) com um dos confrontos mais esperados da temporada, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para as 19h (de MS) na Neo Química Arena, em São Paulo. As duas equipes vivem momentos distintos na competição, mas ambos têm objetivos importantes em jogo.

O Corinthians, que atualmente ocupa a 15ª posição com 35 pontos, busca uma vitória que praticamente garante sua permanência na Série A, afastando de vez o fantasma do rebaixamento. A equipe comandada por Ramón Díaz vem de atuações irregulares, mas aposta no fator casa e no apoio da torcida para somar três pontos essenciais.

Já o Palmeiras, vice-líder com 61 pontos, ainda sonha com o tricampeonato consecutivo. O Verdão está apenas três pontos atrás do líder Botafogo e precisa da vitória para manter viva a disputa pelo título. Sob o comando de Abel Ferreira, o time alviverde terá um desafio intenso pela frente, já que o Corinthians promete dificultar o confronto.

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres formando a linha de defesa, Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana, Garro e Hugo no meio-campo e Memphis e Yuri Alberto no ataque. O técnico Ramón Díaz busca solidez defensiva para conter o poder ofensivo do rival.

Do lado palmeirense, a equipe provável conta com Weverton no gol Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (ou Vitor Reis) e Caio Paulista na defesa Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga no meio-campo e Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López compondo o setor ofensivo. Abel Ferreira aposta na experiência de seus principais jogadores para buscar mais três pontos fora de casa.

A rodada começou agitada na sexta-feira (1º), com Fluminense e Grêmio empatando por 2 a 2. No sábado, Bragantino e Cuiabá ficaram no 0 a 0, Athletico-PR foi derrotado em casa pelo Vitória por 2 a 1, e o Fortaleza goleou o Juventude por 3 a 0.

A sequência da rodada também reserva jogos importantes para esta terça (5) e quarta-feira (6). Amanhã, o Bahia enfrenta o São Paulo, o Internacional recebe o Criciúma, e o líder Botafogo joga contra o Vasco. Na quarta-feira, o Cruzeiro mede forças com o Flamengo, enquanto Atlético-GO e Atlético-MG duelam em Goiás.

Com muitos pontos em disputa e a reta final do campeonato se aproximando, os resultados desta rodada podem ser decisivos tanto na luta pelo título quanto na briga para evitar o rebaixamento.

