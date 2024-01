Corinthians e Cruzeiro garantem vagas na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Corinthians assegurou sua vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Novorizontino por 3 a 0 em partida realizada nesta segunda-feira (22) na Neo Química Arena. Arthur Sousa brilhou ao marcar um “hat-trick”, contribuindo para a busca do 11º título da equipe.

Maior campeão da competição, com 10 títulos em 18 decisões disputadas, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro na final, que venceu o Flamengo por 2 a 1. Todos os gols da partida entre Cruzeiro e Flamengo saíram no segundo tempo, com Bruno Alves e Gui Meira marcando para o Cruzeiro, e Weliton descontando para o Flamengo.

Os Garotos do Ninho ficam pelo caminho na semifinal após baixas na equipe: doze jogadores saíram do elenco da Copinha para disputar o Campeonato Carioca, enquanto o time principal finaliza pré-temporada nos Estados Unidos. Seis deles voltaram ao grupo para as fases decisivas da competição.

O Cruzeiro, campeão em 2007, busca o seu segundo título do mais tradicional torneio de base do Brasil. O time mineiro foi líder do Grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo.

A decisão do torneio está marcada para quinta-feira, aniversário de São Paulo, e a Federação Paulista de Futebol confirmará o local da final nesta terça-feira.”

Leia mais: