Corinthians é condenado a pagar cerca de R$ 1 milhão para empresário de Romero

O Corinthians terá que pagar R$ 1 milhão para Régis Marques, empresário do ex-atacante corintiano Ángel Romero, que atualmente defende o Cruz Azul, do México. A dívida está relacionado a direitos de imagem que não teriam sido pagos pelo Timão a Romero.

O Corinthians teria que pagar R$ 2,5 milhões para a empresa Régis Marques Chedid Esportivo, de propriedade do empresário de Romero. O contrato havia sido firmado em 2014 e a previsão era de pagamento em quatro parcelas de R$ 622 mil cada.

No entanto, de acordo com o processo, a partir de 2017 o Timão começou a atrasar alguns pagamentos, o que gerou uma renegociação da dívida, que estava em R$ 1,9 milhão, quantia que seria paga em 30 parcelas. Porém, as últimas nove não foram pagas.

O processo tramita na 42ª Vara Civil de São Paulo, e ainda cabe recursos para a parte corintiana. O Timão admite a divida, mas contesta os juros no processo.

