Copa verde de Vôlei misto e futsal está com inscrições abertas em Nova Andradina

Acontece em Nova Andradina a Copa Casa Verde de Vôlei Misto e futsal. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de abril de forma on-line.

Para se inscrever, as equipes precisam preencher o formulário por este link. As modalidades esportivas serão disputadas na quadra poliesportiva da Escola Municipal Luis Claudio Josué.

Após a confirmação via Google Formulários, a equipe da FUNAEL entrará em contato com o representante da equipe para dar continuidade ao processo de inscrição dos atletas.

Na última edição da Copa Casa Verde, participaram 27 equipes, sendo quatro no futsal feminino, 18 no futsal masculino e cinco equipes no voleibol misto. Com a presença de atletas e equipes técnicas, o evento envolveu aproximadamente 320 pessoas, movimentando o cotidiano do distrito de Nova Casa Verde e região.

Para mais informações, entre em contato com Gilmar Amorim pelo telefone: (67) 99880-0009.

