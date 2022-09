Copa Saúde Cassems: divulgada tabela de jogosda fase de grupos

Abertura para o campeonato será neste domingo 11 de setembro, no Sinpol-MS

Os jogos da 13ª Edição da Copa Saúde Cassems começam neste domingo, 11 de setembro, a partir das 8h, no campo do Sinpol-MS, com a realização de seis partidas entre times das categorias: veterano, livre masculino e livre feminino.

A organização liberou na última terça-feira (06), a Tabela dos Jogos na fase de grupos, que pode ser conferida na íntegra no site: copasaude.cassems.com.br. Nesta primeira fase serão realizadas disputas até 23 de outubro. Já a grande final está prevista para ser realizada nos dias 10 e 11 de novembro. Os jogos serão disputados nos campos do Sinpol e da ACP.

O campeonato, realizado desde 2008, foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas retorna agora com o objetivo de sempre: promover a saúde e a qualidade de vida!

Este ano, são 32 times inscritos e para o coordenador da Copa Saúde Cassems Wilson Xavier, a adesão dos atletas do estado demonstra o sucesso do campeonato.

“O campeonato é um motivo para celebrar o esporte, celebrar a amizade, porque muitas famílias se encontram nos locais de competição, e eu desejo que o melhor vença essa edição”, comemora Xavier.

Homenagem

O nome do troféu do campeonato este ano é em homenagem ao fisioterapeuta e ex-atleta José Roberto Faker. Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica. José Roberto faleceu aos 38 anos, no dia 05 de junho de 2021, em um acidente de trânsito, na BR-262, próximo a Corumbá, a 428 km de Campo Grande.

Além de um profissional exemplar e de excelente qualidade técnica, José Roberto era, sobretudo, uma pessoa de imensa nobreza humana, de trato educado e cordial com todos. Atuou no Centro de Prevenção em Saúde da Caixa dos Servidores, na direção das aulas de Pilates ofertadas aos beneficiários da melhor idade.

Também esteve à frente no serviço do Disk Covid, durante o período de pandemia, atendendo aos servidores do estado e seus familiares.

“Copa Saúde Cassems de Futebol Society”

O torneio foi criado em 2008, com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida por meio da prática de esportes e integrar os servidores.

