Copa do Mundo: Seleção Feminina retoma treinos em Brisbane

Após a vitória de 4 a 0 contra o Panamá, a Seleção Feminina retornou a Brisbane e já está de volta aos treinamentos. Agora, as jogadoras se preparam para o próximo duelo contra a França, marcado para o sábado (29) às 7h (de Brasília).

No treinamento desta quarta-feira (26), Pia Sundhage iniciou com um coletivo em campo reduzido, com revezamento de três times. Houve também um exercício específico de bola alta na área, com foco na atuação da defesa, bem como chutes cruzados do setor ofensivo e trabalho de finalização com as atacantes.

Buscando mais uma vitória para consolidar sua posição no grupo F, a Canarinho volta aos gramados para treinamento nesta quinta-feira (27), no Moreton Bay Central Sports Complex. Acesse também: Medida provisória regulamenta mercado de apostas esportivas no Brasil

Com informações da CBF