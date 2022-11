Copa do Mundo: Primeiro treino da seleção será em dia da abertura

[Por Luciano Shakihama, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

O primeiro treino da seleção brasileira em Doha está marcado para o próximo dia 20, domingo, às 15h30 (de MS), no Grand Hamad Stadium, segundo cronograma anunciado pela CBF. A data coincide com a abertura do Mundial. Ao meio-dia, a seleção anfitriã faz a primeira partida do torneio com o Equador, no Estádio Al Bayt.

A equipe de Tite desembarca no Catar para a Copa do Mundo no dia 19, cinco dias antes da estreia contra a Sérvia, no dia 24, às 15h, no Estádio Lusail.

De acordo com o cronograma, a atividade no dia 22, dois dias antes do primeiro jogo no Mundial, será fechada ao público e à imprensa. O treino na véspera dos jogos será aberto à imprensa pelos primeiros 15 minutos. Antes, o elenco brasileiro tem apresentação marcada para domingo (13), erm Turim, na Itália.

Segundo planejamento divulgado pela comissão técnica da seleção, o primeiro trabalho está marcado para a segunda-feira (14), no CT da Juventus.

Ronaldo apoia Neymar

Um dos maiores da história do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno está ao lado de Neymar para a disputa da Copa do Mundo de 2022. O ex-atacante considera que o craque do PSG demonstrou que está 100% focado em levar o Brasil ao hexa na competição.

“Ele deu a demonstração clara que a Copa é um foco importante. Voltou 15 dias mais cedo e começou a treinar, evitou ao máximo os eventos sociais e se dedicou”, disse Ronaldo, em evento na capital paulista do Betfair.

Para Ronaldo, “esse” Neymar focado já está demonstrando seu poder com a camisa do Paris Saint-Germain. O jogador é o atual artilheiro do Campeonato Francês ao lado

de Mbappé, com 11 com gols.

Na temporada, o craque tem 19 jogos, 15 gols e 11 assistências. “O Neymar está jogando muito. Deu a prova que merece a nossa confiança. Torço para que seja o protagonista”, emendou Ronaldo, que esteve nos Mundiais de 1994, 1998, 2002 e 2006 – faturando dois títulos com a seleção brasileira.

Camarões

Na convocação de Camarões, ontem, o grande nome da equipe, Eric Maxim Choupo-Moting, foi chamado e lidera o elenco. O atacante de 33 anos vive grande fase no Bayern de Munique: disputou 15 jogos, marcou 10 gols e deu 3 assistências.

Além dele, o goleiro André Onana é outro importante nome do time nacional comandado pelo técnico Rigobert Song, lenda do futebol camaronês. Onana, que brilhou no Ajax, defende a Internazionale desde o início desta temporada. Até o momento, ele jogou 12 partidas e vem de uma sequência de dez jogos consecutivos pelo clube de Milão.

A seleção de Camarões enfrenta o Brasil no dia 2, às 15h, no Estádio Lusail, pela terceira e última rodada da fase de grupos.