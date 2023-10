Copa do Mundo feminina começa com minuto de silêncio após dia violento

Uma apresentação com dança e música dos povos originários da Oceania abriu a Copa do Mundo feminina nesta quinta-feira (20) no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, um dos países sede da competição.O torneio segue até 20 de agosto e ocorre pela primeira vez em dois países, com nove cidades na Austrália e Nova Zelândia.

Antes do jogo entre Nova Zelândia e Noruega, público, jogadoras e equipes técnicas fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de um atirador que matou duas pessoas e feriu cinco em Auckland nesta quinta.

O grave incidente na maior cidade da Nova Zelândia chegou a causar dúvidas sobre a manutenção da abertura do torneio. O homem que abriu fogo em um prédio no centro da cidade também foi morto, segundo a polícia local.

A polícia ocupou ostensivamente as ruas e isolou a área. O local da ocorrência fica próximo a uma “Fifa Fan Zone”, área para interação de torcedores do Mundial. Fica perto também do hotel em que está hospedada a seleção da Noruega. As jogadoras acordaram com barulho de helicópteros acionados para a operação policial, mas continuaram os preparativos para a partida de estreia da Copa.

O primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, afirmou que não havia ameaça à segurança nacional e que o torneio prosseguiria conforme planejado.

“Os moradores de Auckland e aqueles que assistem ao redor do mundo podem ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e que não está procurando mais ninguém em relação ao incidente”, disse o primeiro-ministro. “O governo conversou com os organizadores da Fifa e o torneio continuará”, garantiu ele. “A segurança dos neozelandeses e a segurança de nossos visitantes são nossas prioridades”. Acesse também: Dólar cai para R$ 4,78 e aproxima-se da mínima do ano

Com informações da Folhapress, por CRISTINA CAMARGO