Copa do Mundo de Ginástica Rítmica: Ginastas Brasileiras em Busca de Medalhas em Portmão

A etapa em Portugal é apenas uma das paradas da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que ainda terá destaques em Cluj, na Romênia, no dia 16 de julho, e em Milão, na Itália, no dia 23 de julho. Os amantes da ginástica podem esperar por mais momentos emocionantes nessas etapas.

Além da ginástica rítmica, também teremos a oportunidade de acompanhar as etapas de Ginástica Artística, que serão transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil. Os eventos estão programados para ocorrer nos dias 27 e 28 de maio, em Varna, na Bulgária, e no dia 17 de setembro, em Paris, na França.

E para começar bem o final de semana, a Seleção de Conjunto do Brasil avançou para a grande final de 5 arcos na Copa do Mundo de Portimão. As ginastas brasileiras obtiveram a segunda maior nota de dificuldades entre todas as finalistas, aumentando a expectativa de uma medalha no domingo.

A ginasta Geovanna também está fazendo história em 2023. Ela alcançou sua primeira final em uma Challenge Cup e irá competir na categoria fita. A emoção está garantida para os fãs de Geovanna, que promete uma apresentação memorável ao som de “Rajadão”, da talentosa cantora Pabllo Vittar.

E a emoção já começou em Portimão! Geovanna brilhou ao som do hit “Rajadão”, de Pabllo Vittar, e fez uma belíssima apresentação de fita na manhã desse sábado. Sua nota foi impressionante, atingindo 28.450 pontos.

A Ginástica Rítmica do Brasil mostra que está determinada a fazer história em 2023, encantando a comunidade ginástica com performances de tirar o fôlego. Os fãs aguardam ansiosos pelos próximos desafios e conquistas das ginastas brasileiras ao redor do mundo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.