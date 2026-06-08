Copa do Mundo 2026: Neymar faz exames hoje (8) para saber se estará na estreia do Brasil

Neymar fará uma ressonância magnética hoje (8), para confirmar a evolução da sua lesão na panturrilha direita e responder de uma vez por todas se ele será opção para Carlo Ancelotti na estreia do Brasil na Copa, no sábado (13), diante do Marrocos, em Nova Jersey.

A avaliação interna na Seleção Brasileira é a de que o atacante evoluiu bem, com melhora clínica, está há dias sem dor e aparenta estar muito próximo da liberação para trabalhar dentro de campo com os companheiros.

A expectativa é de que o exame confirme esse diagnóstico —as imagens vão definir se o camisa 10 será integrado ao grupo hoje ou amanhã para começar a participar dos treinamentos.

Caso isso aconteça e ele treine normalmente durante a semana, Neymar pode ser relacionado para o jogo de estreia.

Se os resultados apontarem que ainda são necessários alguns dias de fisioterapia, Neymar será preparado para o segundo jogo da seleção, diante do Haiti, dia 19, na Filadélfia.

Neymar passou o final de semana fazendo fisioterapia e fortalecimento muscular em dois períodos. Ontem, durante a folga dos jogadores, não postou imagens nem foi visto em público.

Sua família chegou aos Estados Unidos na tarde de ontem: seu avião particular pousou por volta de 17h em Fort Lauderdale, na Flórida, depois de partir de Fortaleza pela manhã. Os familiares ficarão em Miami —todas as famílias de jogadores devem ficar na Flórida durante o Mundial.

O treinamento da seleção brasileira de hoje será às 18h de Brasília. A estreia da seleção na Copa do Mundo será às 19h de sábado, no Metlife Stadium.

Com Uol