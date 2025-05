Copa do Brasil: Flamengo, Corinthians, Fluminense e Bahia avançam; Fortaleza é eliminado nos pênaltis

A quarta-feira (21) foi movimentada na Copa do Brasil, com grandes clubes confirmando presença nas oitavas de final e uma eliminação surpreendente no Castelão. Destaques para as classificações de Flamengo, Corinthians, Fluminense e Bahia. Já o Fortaleza deu adeus à competição nos pênaltis para o Retrô, em casa.

Com amplo domínio desde o início, o Flamengo goleou o Botafogo-PB por 4 a 2 no Maracanã e garantiu sua vaga nas oitavas com um agregado de 5 a 2, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em João Pessoa.

A vitória foi construída rapidamente, quando Danilo abriu o placar aos 4 minutos em jogada de escanteio, com assistência acrobática de Pedro. Aos 7, o próprio Pedro ampliou após bela jogada de Ayrton Lucas e toque de letra de Everton Cebolinha. Varela fez o terceiro aos 22, completando cruzamento de Ayrton. No segundo tempo, Cebolinha marcou o quarto de cabeça após cruzamento de Varela.

Com a vantagem confortável, o Rubro-Negro reduziu o ritmo, e o Botafogo-PB aproveitou para descontar. Henrique Dourado marcou no fim da primeira etapa, e Rodrigo Alves fechou o placar com belo chute após escanteio. Agora, o Flamengo aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário. No domingo (25), enfrenta o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão.

Na Neo Química Arena, o Corinthians derrotou o Novorizontino por 1 a 0 e também confirmou sua classificação, com 2 a 0 no placar agregado. O gol salvador veio nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, com Yuri Alberto finalizando cruzado após assistência de Talles Magno.

Apesar da vantagem do jogo de ida, o Timão teve dificuldades e viu o adversário criar a melhor chance do primeiro tempo, obrigando o goleiro Hugo Souza a fazer grande defesa. A classificação veio na base da insistência. O Corinthians volta a campo no sábado (24), às 20h, contra o Atlético-MG. Já o Novorizontino foca na Série B e enfrenta o Paysandu no domingo.

No Mané Garrincha, o Fluminense venceu a Aparecidense por 4 a 1 e carimbou a vaga nas oitavas com um placar agregado de 5 a 1. Mas o início foi tenso: Wellington Carvalho abriu o placar para o time goiano aos 30 do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, gerando vaias da torcida tricolor.

A reação veio ainda na primeira etapa, com gols de Samuel Xavier e Everaldo. No segundo tempo, o Tricolor de Laranjeiras ampliou com um gol contra de Vanderley após chute de Serna e fechou a conta com belo gol de Ganso. O Fluminense enfrenta o Vasco no sábado (25), às 17h30, pelo Brasileirão, enquanto a Aparecidense foca na Série D.

No estádio da Fonte Nova, o Bahia também não tomou conhecimento do adversário e goleou o Paysandu por 4 a 0, com gols de Rodrigo Nestor, Michel Araújo e dois de Willian José. Com a vitória, o Tricolor Baiano avançou às oitavas com folga.

A grande surpresa da noite foi a eliminação do Fortaleza diante do Retrô, no Castelão. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe pernambucana venceu por 4 a 1 nas penalidades e eliminou o Leão do Pici da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa.

Outros resultados

– Atlético-MG 4 x 0 Maringá — Galo avança com goleada convincente.

– Fortaleza 1 x 1 Retrô — Retrô vence nos pênaltis (4 x 1) e elimina o Tricolor cearense.

– Bahia 4 x 0 Paysandu — Tricolor avança com autoridade.

Com os classificados definidos, os clubes agora aguardam o sorteio da CBF para conhecer os confrontos das oitavas de final, com partidas previstas para o fim de julho e início de agosto.

