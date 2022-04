Copa do Brasil: América-MG derrota CSA e fica perto das oitavas

O América-MG iniciou muito bem a sua caminhada na edição 2022 da Copa do Brasil, pois derrotou o CSA por 3 a 0, na noite de ontem (19) no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Agora, o Coelho pode até perder por dois gols de diferença, jogando no estádio Independência no dia 10 de maio, para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Já à equipe alagoana resta uma vitória com, ao menos, quatro gols de vantagem para classificar direto. Triunfo com três gols de vantagem leva para os pênaltis.

Após um primeiro tempo sem gols, no qual as oportunidades apareceram de lado a lado, o América-MG abriu o placar aos 11 da etapa final. Eder marcou de cabeça após cruzamento de Paulinho Bola.

O segundo do Coelho saiu aos 33 minutos, com Matheusinho. E aos 44, em cobrança de falta, Pedrinho deu números finais ao confronto.

Empate em Salvador

Se o América-MG venceu fora de casa, o Bahia não passou de um empate sem gols com o Azuriz (Paraná) em plena Arena Fonte Nova. Agora, as equipes voltam a jogar no dia 10 de maio para definir quem fica com a vaga para as oitavas.

Com informações da Agência Brasil