Copa Brasil de Kickboxing acontece em Campo Grande

Campeonato acontece entre os dias 07 e 10 de setembro

A Copa Brasil de Kickboxing 2023 acontece em Campo Grande nesse final de semana. No evento, mais de 1.100 atletas de 18 estados diferentes competem no estádio Guanandizão por um título.

O kickboxing é um esporte de contato em que é permitido socos e chutes, um derivado do boxe. O esporte é ainda uma mistura das técnicas das artes marciais com esportes tradicionais de combate.

Na Copa Brasil, os competidores, tanto do sexo feminino quanto masculino, vão competir em diversas modalidades como point fighting, kick light e low kicks.

As disputas se iniciam às 9h e devem terminar por volta das 21h. Hoje (08), acontecerá um total de 118 lutas, sendo elas nas categorias kick light e low kicks.

A lista das chaves marcadas para competir ou mais informações sobre o evento podem ser conferidas no Instagram oficial da Kickboxing Brasil

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram