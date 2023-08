Conjunto brasileiro conquista vaga olímpica para Paris 2024 em Mundial de Ginástica Ritmica

No cenário internacional da ginástica rítmica, as atletas brasileiras estão escrevendo mais um capítulo brilhante de sua história, garantindo uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. a seleção de conjunto do Brasil conquistou seu lugar entre as melhores do mundo no Mundial de Ginástica Rítmica 2023 em Valência na Espanha.

Após uma jornada de dedicação, treinamento incansável e superação, as atletas Bárbara Galvão, Déborah Medrado, Giovanna Oliveira, Maria Eduarda “Duda” Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória Borges se destacaram ao finalizar a classificatória da soma das duas apresentações (arco no simples e bola+fita no misto) no 6º lugar geral com 65.000, além de avançarem às finais por aparelhos nos 5 arcos.

A classificação dos 7 países foram:

Israel: 70.800

China: 70.050

Espanha: 68.600

Itália: 68.150

Ucrânia: 67.400

Brasil: 65.000

França: 64.700

Alemanha: 64.400

Vale destacar que, países como Bulgária, Israel e Espanha já foram classificados para Paris 2024, devido a etapas de Copa do Mundo vencidas anteriormente. Os países, sucessores de suas respectivas pontuações, assumem a vaga das seleções mencionadas.

Com uma pontuação impressionante de 34.900 na série de 5 Arcos no Mundial, o conjunto brasileiro se posicionou entre as favoritas da competição. Uma pequena falha no início da apresentação na prova mista de fita+bolas, quando uma das ginastas deixou a fita cair no chão na recuperação do aparelho, não foi suficiente para abalar a determinação das atletas alcançando a nota de 31.100.

Com uma vitória emocionante, o Brasil conquistou uma das cinco vagas em disputa no conjunto da ginástica rítmica no Mundial. Embora a competição ainda esteja em andamento, a seleção brasileira já garantiu seu lugar na maior competição esportiva do planeta, enquanto também alcança a final dos 5 arcos, reforçando sua posição de destaque.

“Desejamos fazer nossas rotinas com excelência e encontrar a felicidade depois”

Compartilhou entusiasticamente Duda Arakaki, capitã do time brasileiro, ao qual sofreu uma lesão durante o período de treinamento para o mundial e se apresentar dois dias depois do ocorrido.

Confira a série de 5 arcos das atletas brasileiras:

