A Libertadores de 2022 está com todas as 32 equipes da fase de grupos definidas. Após a última vaga ter sido preenchida ontem (17) pelo The Strongest, o sorteio dos chaveamentos acontecerá na próxima sexta-feira (25), às 12h (de Brasília). Os times são divididos em quatro potes, e o grupo é formado por um time de cada pote. Times do mesmo país se enfrentam apenas se um deles vir da fase classificatória.