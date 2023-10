Confira a programação da Ginástica Rítmica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

As expectativas estão altas para a participação do Brasil na ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Com uma equipe de talentosas ginastas, o país busca superar seu desempenho desde os jogos de Lima 2019, onde o Brasil conquistou um total de cinco medalhas. Uma de ouro (Conjunto/prova mista), uma de prata (Barbara Domingos/fita) e três de bronze (Natalia Gaudio/Individual Geral, Conjunto/Geral e Conjunto/Cinco Bolas).

Convocadas

No evento individual, o Brasil será representado por três ginastas de alto calibre. Barbara Domingos e Geovanna Santos, que já tiveram a honra de representar o país no último Campeonato Mundial, estão de volta. Além delas, temos Maria Alexandre, que conquistou sua vaga por meio dos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021.

No conjunto, a equipe brasileira apresenta algumas novidades em relação à última formação no Campeonato Mundial em Valência. Gabi Coradine e Victoria Borges são as caras novas, juntando-se a Bárbara Galvão, Giovanna Silva e Nicole Pírcio, completando o quinteto. Curiosamente, Babi Domingos e Nicole Pircio são as únicas ginastas que participaram dos Jogos de Lima em 2019 e também competirão em Santiago 2023.

A competição vale uma vaga continental para os Jogos Olímpicos de Paris. Entretanto, Bárbara Domingos já está com a vaga garantida, devido a sua colocação no Mundial de Valência, após ter alcançado 126,100 pontos e ficado na 11ª posição na competição. No conjunto brasileir , as ginastas também se classificaram para Paris no Mundial de Valência.

Com esse resultado, o Brasil não possui mais vagas disponíveis para Paris 2024, sendo a primeira vez que o Brasil se classifica para as olimpíadas por meio de um Mundial. Mesmo que o Time Brasil medalhe, a vaga passa para o país seguinte ao pódio. Com o Brasil fora da briga pela vaga, a disputa fica com os países dos Estados Unidos, México e Argentina, os favoritos da competição.

Programação

Confira o cronograma das competições de ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago:

(Todos os horários são referentes ao de Brasília)

1 de Novembro

– A partir das 16h00 – Classificatória de Arco e Bola no Individual

– A partir das 18h30 – Classificatória de 5 Arcos no Conjunto Simples

2 de Novembro

– A partir das 16h – Classificatória de Maças e Fita no Individual

– A partir das 18h45 – Classificatória Conjunto Misto Bola e Fita

3 de Novembro

– A partir das 11h00 – Final de Arco e Bola no Individual

– A partir das 18h00 – Final de 5 Arcos no Conjunto Simples

4 de Novembro

– A partir das 11h30 – Finais de Maças e Fita no Individual

– A partir das 18h30 – Final Série Mista (Bola e Fita)

Como Assistir

A transmissão das competições de ginástica rítmica é exclusiva do Canal Olímpico do Brasil e também pode ser acompanhada no YouTube pelo canal CazéTV. Fique ligado para não perder nenhum movimento e torça pelas ginastas brasileiras enquanto elas buscam brilhar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Confira o recado do Conjunto Brasileiro que já está em solos chilenos:

