Comercial perde em casa para o Costa Rica e se despede do Estadual de 2022

O Comercial está eliminado do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022, após perder ontem (9), para o Costa Rica, por 3 a 2, no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande. O confronto isolado foi válido pela nona rodada, na primeira fase.

Com oito pontos ganhos, a equipe da capital completou os jogos da fase classificatória do Estadual e estacionou na quarta posição do grupo A, fora da zona de classificação ao hexagonal final. Já o atual campeão Costa Rica, fechou a fase inicial com a melhor campanha geral com 18 pontos.

O resultado também definiu a classificação do Operário, que, na terceira posição, conquistou a última vaga da chave A. No mesmo grupo, a Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) também já está classificada à etapa decisiva do certame. O União/ABC, na lanterna, disputará a segunda divisão estadual no ano que vem.

Por outro lado, no grupo B ainda restam duas vagas. Dourados, Naviraiense e Coxim brigam pela classificação. O Aquidauanense já está garantido. A última e decisiva rodada da primeira fase acontecerá no domingo (13).