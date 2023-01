Comercial estreia no Estadual de MS sem dinheiro em caixa: “Não tem um centavo”

O campeonato sul-mato-grossense mal começou e o Comercial Esporte Clube passa sufoco financeiro para conseguir colocar o time em campo. Sem dinheiro em caixa, um dos tradicionais clubes de Mato Grosso do Sul jogará o Estadual com um único objetivo: Não cair!

Questionado sobre a situação financeira do Colorado, o presidente do clube, Cláudio Barbosa, explicou como a situação financeira do clube. “Não temos dinheiro em caixa. Hoje preciso de 400 mil para viagens, hotelaria, alimentação e não temos esse dinheiro. Posso afirmar que o dinheiro que recebemos do governo é o que vamos usar para disputar o Estadual”, relatou.

Explicando sobre a atual situação financeira, o presidente do Comercial foi sucinto em relatar sobre os problemas que os clubes fora do eixo-Rio/São Paulo passam no país. “O grande problema é que ninguém quer colocar dinheiro no futebol. A questão da pandemia ainda reflete em muitas empresas, por isso que é complicado alguma empresa de grande relevância investir no futebol. Estamos a três anos passando esse sufoco e vamos estrear no campeonato sem nenhum patrocinador!”, relatou.

A situação do Comercial Esporte Clube comercial é alarmante. O tradicional clube da Capital, fundado em 15 de março de 1943 respira com aparelhos. O time estreia no campeonato sul-mato-grossense, logo no dérbi contra o Operário no dia 29 de janeiro.

Ciente da pressão, Cláudio Barbosa avisa que não faltará disposição para o jovem elenco que reapresentará o time da Capital no Estadual. Nomes como de Pedro Trivelato (GOL). Felipe Mhor (Lateral esquerdo), Leandro e Virlan(ZAG) estarão no elenco principal. “Teremos um elenco bem jovem na competição e não faltará garra. Os quatro atletas nosso que estiveram na Copinha terão sua oportunidade de jogar o elenco principal. Ao torcedor, só posso dizer que vamos lutar para alcançar o nosso objetivo no campeonato”.

O campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul começa no próximo final de semana. A final do está marcada para acontecer no 30 de abril.

