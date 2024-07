Começa nesta sexta-feira (5) a 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2024

Esta sexta-feira (5), é dia de torcer para os times, São Conrado A.M. Santa Emilia x Segue o Jogo e Redbul Juventus x Sevilha E.C, que irão disputar a 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador masculino 2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte). A disputa inicia às 19h, e vai levar muita emoção para os competidores e também para o público que espera um grande jogo entre as equipes que irão disputar.

Ao todo, 44 equipes estarão disputando a Copa Society. A copa valoriza o esporte amador e a paixão pelo jogo em todas as regiões da Capital.

O evento fomenta a prática esportiva como um direito de todos os cidadãos, fortalece os laços comunitários, incentiva a responsabilidade social e o espírito de equipe. E o que torna tudo ainda mais emocionante são os valores em jogo. O campeão levará para casa um prêmio de R$ 10.000,00, o vice-campeão receberá R$ 6.000,00 e o terceiro lugar será premiado com R$ 4.000,00. Uma premiação que não se limita ao aspecto financeiro, mas que reconhece o esforço e a dedicação de cada equipe.

Equipes inscritas:

A.A.A.D / A.A.A.E.F UCDB

A.M SANTA EMILIA / CALDEIRÃO

ÁGUA BONITA FUTEBOL

AMDP (AMIGOS DO PAULINHO)

AMIGOS DA BOLA DO BH

AMIGOS DO EDILTON

ANDARAHY ATLÉTICO CLUB

ATLÉTICA DIREITO UNIGRAN C. FC.

ATLÉTICO SÃO CONRADO MASTER

BANDEIRANTES / ROCHEDO

BET67 FC

BRUTUS FC /MIX VALDEZ

CANGURU CITY

CTA – ALL STAR

JARDIM NOROESTE

ESQUADRÃO OPERARIANO / EQP 50TINHA F.C

ESTRELA AUTO PEÇAS F.C

FAMILIA BARCELONA/REI DO TERRENO

FAMILIA DOMINGOS

FEDERAL FC / PELADEIROS

FÊNIX ESPORTE CLUBE

GARAGEM DO CHICÃO FC

GRANIMAR SERVDIESEL

HS SÃO CONRADO

JUVENTUS 16

LEGIÃO F.C

MAIA FUTEBOL CLUBE

MILAN FC

MOTIM FUTEBOL CAOS

NOVO HORIZONTE FC

PENFIGO F.C

PLANALTO FC

REAL BETS

REAL DIRETORIA / GRAFICA SHETH

REDBULL AMIGOS

REDBULL JUVENTUS

RESENHA FC / MAGAZINE PANTANAL

S´AIME F.C

SEGUE O JOGO

SEVILHA E.C

SOGIMA

UNIAO TIA EVA F.C

V 12

VELHO CHICO / AGROLAÇO PET SHOP

Serviço

Para mais informações sobre o campeonato o interessado pode acessar o site da Funesp e clicar no link “Jogos 2024”.

