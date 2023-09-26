Começa nesta final de semana, as oitavas de finais da Liga Terrão

Um dos maiores campeonatos amadores de Mato Grosso do Sul está entrando em sua reta final. No próximo final de semana começam as oitavas de finais da Liga Terrão. Segundo o regulamento, o vencedor leva para casa, R$ 50 mil.
Confira abaixo a rodada deste sábado (30).
SEDE SERRA AZUL
14H45
MERCENÁRIOS/ AMIGOS DO POCONÉ X AUTO PEÇAS IPIRANGA/ FV DO TATA
16H00
CALDEIRÃO/ 88 BURGER X INDEPENDENTE/GP BARBOSA
( DOMINGO 01/10/2023)
09H00
MANU PINTURAS F.C X E.C.CAMARÕES/ESPORTE BRASIL/CHEFF BURGUER
10H00
ALMEIDA F.C X AÇAÍ DO BOM/ BRV SOLUCIONA
SEDE TALISMÃ
( SÁBADO DIA 30/09/2023)
14H45
MIRAGE F.C X VÓ MARIA/ MEGA STANDS
16H00
REAL F.C/CESTA BÁSICA GUIMARÃES X C.A. RIO NEGRO/AGROLAÇO PETSHOP/ALUSUL
( DOMINGO 01/10/2023)
09H00
CARIOCA F.C X LEON F.C
10H00
AMG- AMIGOS DO GARCÍA/CARNÍVOROS BURGUER X NOVO HORIZONTE/ RS ELÉTRICA
SEDE SANTA EMÍLIA
15H45
AMIGOS DO TIKINHO X GDC F.C/ CHAPARRO AREIA E PEDRA
17H00
RAÇA REAL F.C X A.M.B.F.C/MS BET SPORTS
18H00
R9 F.C/ SEBAP/QUADRA CAMPOS X ESTRELA AUTO PEÇAS F.C
19H00
BORRACHARIA GRACHAIN X AMIGOS DO EDILSON
SEDE SÃO CAETANO
14H45
MARÇAL TERENA/DIGITAL NET X LAVA JATO CEARÁ
16H00
S.E. MARABÁ/CAPITAL LUBRIFICANTES/MSBET X R.U.A F.C
( DOMINGO 01/10/2023)
09H00
WR HORTIFRUTI /CASARÃO NOVA LIMA X LIVERPOOL/ REAL MADRUGA/MR PNEUS
10H00
CAPITAL F.C X UNIÃO TIRADENTES/CAPITAL SAÚDE/SINDICARGAS
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