Começa nesta final de semana, as oitavas de finais da Liga Terrão

Um dos maiores campeonatos amadores de Mato Grosso do Sul está entrando em sua reta final. No próximo final de semana começam as oitavas de finais da Liga Terrão. Segundo o regulamento, o vencedor leva para casa, R$ 50 mil.

Confira abaixo a rodada deste sábado (30).

SEDE SERRA AZUL

14H45

MERCENÁRIOS/ AMIGOS DO POCONÉ X AUTO PEÇAS IPIRANGA/ FV DO TATA

16H00

CALDEIRÃO/ 88 BURGER X INDEPENDENTE/GP BARBOSA

( DOMINGO 01/10/2023)

09H00

MANU PINTURAS F.C X E.C.CAMARÕES/ESPORTE BRASIL/CHEFF BURGUER

10H00

ALMEIDA F.C X AÇAÍ DO BOM/ BRV SOLUCIONA

SEDE TALISMÃ

( SÁBADO DIA 30/09/2023)

14H45

MIRAGE F.C X VÓ MARIA/ MEGA STANDS

16H00

REAL F.C/CESTA BÁSICA GUIMARÃES X C.A. RIO NEGRO/AGROLAÇO PETSHOP/ALUSUL

( DOMINGO 01/10/2023)

09H00

CARIOCA F.C X LEON F.C

10H00

AMG- AMIGOS DO GARCÍA/CARNÍVOROS BURGUER X NOVO HORIZONTE/ RS ELÉTRICA

SEDE SANTA EMÍLIA

15H45

AMIGOS DO TIKINHO X GDC F.C/ CHAPARRO AREIA E PEDRA

17H00

RAÇA REAL F.C X A.M.B.F.C/MS BET SPORTS

18H00

R9 F.C/ SEBAP/QUADRA CAMPOS X ESTRELA AUTO PEÇAS F.C

19H00

BORRACHARIA GRACHAIN X AMIGOS DO EDILSON

SEDE SÃO CAETANO

14H45

MARÇAL TERENA/DIGITAL NET X LAVA JATO CEARÁ

16H00

S.E. MARABÁ/CAPITAL LUBRIFICANTES/MSBET X R.U.A F.C

( DOMINGO 01/10/2023)

09H00

WR HORTIFRUTI /CASARÃO NOVA LIMA X LIVERPOOL/ REAL MADRUGA/MR PNEUS

10H00

CAPITAL F.C X UNIÃO TIRADENTES/CAPITAL SAÚDE/SINDICARGAS

