Começa hoje às semifinais do Campeonato Estadual da Série B

Começa na tarde de hoje (29), os jogos de ida das semifinais do Campeonato Estadual da Série B. As partidas de volta serão no domingo (3), valendo a classificação para o Sul-Mato-Grossense da Série A, em 2024.

A primeira partida será em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, às 15h, onde Náutico e Portuguesa se enfrentam. Já em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, às 19h30, o Águia Negra recebe o Corumbaense.

As partidas de volta acontecem no final de semana. No sábado (2), às 18h, no Estádio Arthur Marinho, Corumbaense e Águia Negra se enfrentam. Já no domingo (3), às 15h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, a Portuguesa joga contra o Náutico.

Os vencedores decidem o título do Estadual da Série B, nos dias 9 ou 10 de dezembro. O mando do clube será de melhor campanha na competição. Além dos finalistas, o eliminado das semifinais que tiver a melhor campanha na primeira fase, também será automaticamente classificado para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024.

