Começa Copa dos Campeões em Coxim

Falta pouco para a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE) definir os times representantes do Estado nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol nos Jogos Escolares Brasileiros.

Começou ontem em Coxim, a Copa dos Campeões – 12 a 14 anos, nessas modalidades, com as 4 equipes classificadas nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizados neste mês em Campo Grande.

Três Lagoas está sendo representada pela equipe masculina basquetebol, que ficou em 3º lugar da 1ª divisão, e pela equipe feminina de voleibol, vice-campeã da 1ª divisão dos Jogos Escolares.

A fase é única e, logo mais às 17h, nossos atletas entram em quadra contra os representantes de Dourados. O primeiro jogo tem Maracaju versus Rio Brilhante.

Hoje, quarta-feira (23), às 9h30, a equipe feminina de vôlei de Três Lagoas enfrenta as adversárias do time de Campo Grande, que foi a terceira colocada na fase anterior. A grande final acontece no sábado (26).

As equipes três-lagoenses contam com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL)

As competições acontecem no Ginásio Fernando Fontoura, localizado na Rua Acre, 2-108 – Morada Altos São Pedro e no Ginásio Ademir Mochi, localizado na Rua Pedro Aragão Souza, 438-470 – Senhor Divino.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

