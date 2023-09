Começa amanhã a 2ª edição da Rainha do Laço, em Campo Grande

Com o intuito de valorizar o Laço Feminino, na categoria do CLC (Circuito Laço Cumprido), começa amanhã (7), a 2ª edição da Rainha do Laço. O evento acontece no Parque do Laço Cumprido, às 14h, na MS-010, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

De acordo com Suellen Rocha, organizadora da competição, as mulheres praticam o Laço Feminino há muito tempo, mas atualmente a participação feminina tem crescido ainda mais na modalidade. “São treinadoras, profissionais que se dedicam exclusivamente ao Laço”, pontuou.

Ela também explicou que em razão deste crescimento é que surgiu a ideia fazer o Rainha do Laço do Brasileirão. “Que é uma competição que vem mulheres do todo o país, o evento nacional que está acontecendo tem participantes de outros estados, além das amazonas que competem aqui no Mato Grosso do Sul e esse evento consagrar”.

Participação

As mulheres também participam em outras modalidades durante a Etapa Nacional. “O Laço é composto 80% por homens que disputam, não impedindo que a mulher também participe em outras competições como a dupla, o laço individual, ou as competições de Quarto de Milha”, exemplificou.

Segundo Suellen, no Rainha do Laço a participação é exclusiva das mulheres. “É para nivelar a força física mesmo”, reforçou.

A diretora do CLC e organizadora do Rainha do Laço, destacou que para esta edição haverá como inovação a premiação das dez menores pontuações. “Isso também para prestigiar o amador, a proprietária de animal, a advogada, a médica, dentista, que gosta do esporte e não tem tempo de treinar com tanto afinco, se dedicar 100% só ao laço. Então essa inovação é visando privilegiar essas pessoas também”.

Na Rainha do Laço, as categorias de base também terão destaque. “Nós teremos dois quartetos, dentro dos vinte que estão competindo que são da escolinha do laço. Ao redor de Campo Grande nós temos mais de quarenta pistas de laço e cada uma tem suas categorias de base”.

Valorização do Setor

A prova destinada às mulheres também contribuiu para movimentar a equideocultura. “Houve um grande apoio dos empreendedores, microempresários e grandes empresas do ramo do agronegócio que estão junto conosco no Rainha do Laço, premiando, auxiliando, dando brindes”, informou a organizadora.

Suellen destacou que a mulher faz a economia girar. “A mulher que vai competir ela vai ao salão, ela vai ver uma roupa nova, ela vai investir na ‘traia’, no cavalo, porquê a mulher olha mais os detalhes. Então, junto conosco estão muitos empreendedores. Inclusive a prefeita Adriane Lopes nos informou que convidará um grupo de empresárias para estarem conosco, dando destaque aos Rainha do Laço. Dando esse brilho que a mulher gosta e percebe nos detalhes”.

Rainha do Laço

O início das provas está previsto para 14h, na quinta-feira (7), feriado da Independência, do Parque do CLC, com entrada franca. São cinco rodadas e depois a final.

