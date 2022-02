Com o retorno da classificatória, CE União/ABC enfrenta EC Comercial e esquenta o campo para mais três jogos

O confronto de duas equipes da Capital, CE União/ABC e EC Comercial, abre neste sábado (19), a partir das 15h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O retorno da Classificatória da 1ª fase do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol – Série A 2022, também acontecerá na sexta rodada da competição, que prossegue no domingo (20), com mais três jogos.

Segundo a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), os jogos serão entre Operário FC x Costa Rica EC, também em Sidrolândia e às 15h; Coxim AC x Dourados AC, no mesmo horário, em Coxim; e CE Naviraiense x Aquidauanense FC, às 17h, em Naviraí. Confrontos que completam a rodada, em jogos que valem a briga pela classificação para o hexagonal final, que apesar das diferenças de pontuação, está bem indefinida.

Enquanto o União/ABC tenta se recuperar e sair da lanterna e da zona de rebaixamento do Grupo A, o seu adversário, o Comercial, atual terceiro colocado, visa melhorar sua posição e se manter na zona de classificação. Já Costa Rica e Operário, atuais líder e vice-lider do grupo, brigam pela ponta e uma posição que possa dar-lhes maior tranquilidade nessa briga.

Nestes mesmos confrontos, no primeiro turno, o União/ABC conseguiu sua ´única vitória até aqui, ao vencer o Comercial por 1 a 0, no Morenão. Já Costa Rica e Operário se enfrentaram em Costa Rica e o resultado foi de 2 a 1 para o time da casa.

Nos confrontos do Grupo B, Dourados e Coxim, o confronto do primeiro turno ficou no empate em 1 a 1. Ambos são os atuais respectivos 3º e 2º colocados dessa chave e portanto brigam inclusive pela possibilidade da liderança, que pertence ao Naviraiense, mas por pequena diferença de pontos e critérios de desempate.

Naviraiense que, por sua vez, tenta manter a posição de líder, recebendo o Aquidauanense, atual quarto colocado e que no primeiro turno foi o vencedor do confronto por 3 a 1, em Aquidauana. Respectivos quarto colocado do Grupo A e quinto do B, SER Chapadão e EC Águia Negra são os dois times que folgam nesta rodada.

(Com assessoria)