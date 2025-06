Com novo técnico, lanterna Operário ensaia retomada

“Perder é normal, mas depende de como acontece”, diz treinador

O Operário entra em campo neste sábado (14), às 15 h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, para enfrentar o FC Cascavel pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida marca a estreia do técnico Raphael Pereira, que assumiu o comando da equipe após a goleada sofrida por 5 a 1 diante da Inter de Limeira, no último fim de semana.

Lanterna do grupo 7, com cinco pontos, o Galo precisa de uma arrancada nas últimas seis rodadas da primeira fase para tentar chegar ao G4 e garantir vaga na próxima etapa da competição. Atualmente, a zona de classificação é composta por Inter de Limeira (17 pontos), Goiatuba (14), Cascavel (12) e Uberlândia (11).

O Operário acumula cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória. No primeiro turno, perdeu para Cianorte (1 a 0), Goiatuba (2 a 0), Cascavel (3 a 1) e Inter de Limeira (1 a 0). No returno, que começou no último sábado (7), sofreu nova derrota para a Inter, desta vez por 5 a 1. O único triunfo veio ainda na 3ª rodada, contra o Uberlândia, por 3 a 2. Os empates foram contra Itabirito e Monte Azul, ambos por 1 a 1.

Discurso protocolar

Para o novo técnico, o desafio imediato é tentar devolver confiança ao elenco e à torcida. “A gente sabe que vai ser muito difícil. Mas temos quatro jogos em casa, e isso é muito importante. Acredito que o grande termômetro vai ser sábado agora. A torcida vai poder ver se realmente houve mudança, principalmente de atitude, coragem, personalidade, confiança e disposição”, afirmou Raphael Pereira em entrevista coletiva na terça- -feira (10).

Sem fazer promessas grandiosas, o treinador deixou claro que pretende transformar a forma como a equipe se comporta em campo. “Ganhar, perder ou empatar é normal no futebol. Mas depende de como isso acontece. Se o time perde com vontade, entrega, disposição, tenho certeza de que o torcedor vai reconhecer.”

Segundo o técnico, o objetivo principal é lutar pela classificação, para só então, pensar na próxima temporada. “A ideia é sair dessa situação desconfortável. O Operário tem uma grande equipe, tem um nome forte. Nosso objetivo é buscar essa classificação, e depende só da gente. É difícil, muito difícil, mas é possível. Se os jogadores entenderem a proposta, acredito que vamos conseguir colocar em prática um trabalho com uma ideia clara.”

A confiança, porém, esbarra na matemática: restam 18 pontos em disputa, e a margem para erro é mínima. Ainda assim, o novo comandante acredita que, com mudanças de postura dentro de campo, o time pode surpreender. “Essa mudança que buscamos não precisa ser só tática ou técnica. Ela pode, e deve ser, comportamental”, prossegue o treinador que vem da quarta divisão do futebol paulista. “A gente acredita, a gente confia. E acredito que a torcida vai dar esse voto de confiança para nós”, conclui.

Mellissa Ramos