Com novidades Copa Assomasul começa no mês de abril

A 18ª Copa Assomasul já tem data definida para começar, dia 30 de abril, em Aquidauana. A competição de futebol amador do estado e da região Centro-Oeste está vindo com tudo e com novidades neste ano, com premiação em dinheiro, troféu e medalhas, o município campeão será contemplado com uma arena de grama sintética do programa “MS Bom de Bola.”

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, afirma “A Copa Assomasul é muito acirrada todos os anos e nesse terá um ingrediente a mais para apimentar a disputa, que é a arena, já autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja.”

A Copa, organizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), reúne equipes formadas por servidores públicos municipais, com a finalidade de promover intercâmbio e integração entre as cidades. No ano passado, houve recorde de participação, com 66 equipes inscritas e mais de 1,4 mil atletas.

O campeonato terá cinco fases e a final está marcada para 5 de novembro.

Esse ano as etapas são as seguintes:

1ª etapa: 30 de abril – Aquidauana (abertura)

2ª etapa: 14 de maio – Bandeirantes

3ª etapa: 21 de maio – Sidrolândia

4ª etapa: 28 de maio – Camapuã

5ª etapa: 4 de junho – Aparecida do Taboado

6ª etapa: 11 de junho – Porto Murtinho

7ª etapa: 25 de junho – Coxim

8ª etapa: 2 de julho – Tacuru

9ª etapa: 9 de julho – Taquarussu

10ª etapa: 10 de julho – Jateí

11º etapa: 16 de julho – Vicentina

12ª etapa: 17 de julho – Itaquiraí

O torneio terá o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), como um dos principais apoiadores.

Com informações Fundesporte.