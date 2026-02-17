Com mais times, MS tenta passar da estreia na Copa do BR

Pantanal e Ivinhema enfrentam times do norte do país nesta quarta

O aumento no número de participantes que marca a edição 2026 da Copa do Brasil – de 80 para 126 – fez Mato Grosso do Sul ganhar mais uma vaga e, assim, o futebol local tem três equipes no torneio masculino deste ano. Duas delas estreiam nesta quarta-feira (18).

O primeiro desafio para Pantanal e Ivinhema é passarem da primeira fase. O time de Campo Grande comandado por Glauber Caldas embarcou segunda-feira (16) rumo a Rondônia. Com escala em Campinas-SP, e destino final Ji-Paraná, o Pantanal vai ao Estádio José de Abreu Bianco, o Biancão, às 19h30 (de MS), medir forças com o time que leva o nome da cidade rondoniense. Se avançar, enfrenta o Ypiranga, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o regulamento da CBF, nesta etapa inicial, 28 times travam 14 duelos. Em caso de empate ao fim da partida, a classificação será decidida em uma disputa por pênaltis. O Ivinhema, dirigido por Douglas Ricardo, também nesta quarta-feira e mesmo horário, recebe o Independiente, do Amapá, no Estádio Saraivão. Quem se classificar deste confronto encara o Volta Redonda como mandante.

Pela participação na primeira fase, cada clube ganha R$ 400 mil como premiação da CBF. Se passar, fatura mais R$ 830 mil. Este valor é o que já está garantido para o terceiro representante do Estado.

O Operário, entra na segunda fase, onde vai encarar o ASA, em Alagoas, em data e horário ainda não definidos ao menos até o fechamento desta edição. O Alvinegro deve atuar somente a partir do próximo dia 25.

O elenco do treinador Paulo Massaro tentará a classificação no Nordeste e reabilitar o Galo da participação do ano passado. Em 2025, nas Moreninhas, foi eliminado logo na primeira partida ao perder do Criciuma por 1 a 0. O Dourados, também como mandante, foi superado pelo Caxias-RS por 2 a 0.

Se surpreender o ASA de Alagoas, o time operariano enfrenta na terceira fase, Vila Nova-GO, Vasco-AC ou Velo Clube-SP.

O trio no Estadual 2026

O Operário, que não atuou no fim de semana pelo Sul-Mato-Grossense, é o vice-líder do torneio, com 13 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias, pois vem de três empates, que fizeram a equipe perder a ponta para o Naviraiense, que soma um ponto a mais.

O Pantanal, que fez em 18 de janeiro o jogo antecipado da sétima rodada com o Galo, é apenas o sexto, com oito pontos. Mesma pontuação do Ivinhema, quinto lugar pelo critério de saldo de gols (-2 a -3). O Azulão atuou domingo (15), e venceu o lanterna Aquidauana pelo placar mínimo.

Por Luciano Shakihama

