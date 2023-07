Com golaço de Veiga, Palmeiras vence o Fortaleza e encerra jejum de 5 jogos

O Palmeiras acabou com um jejum de cinco jogos e venceu o Fortaleza por 3 a 1 neste sábado, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão foram de Richard Rios, Raphael Veiga e Breno Lopes. Os visitantes marcaram com Lucero.

O Palmeiras teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o Fortaleza para espantar qualquer crise que se iniciava no clube.

O Verdão fez o gol cedo e parecia que venceria tranquilamente, mas o time de Vojvoda reagiu, empatou e teve chances de virar. No fim, brilhou a estrela de Raphael Veiga, que fez um bonito gol de fora da área. Nos acréscimos, Breno Lopes ainda fez o terceiro.

Com a vitória, o Palmeiras sobe para o terceiro lugar, com 28 pontos, e aguarda pelos demais resultados da rodada. O Fortaleza é o nono, com 23 somados.

A equipe de Abel Ferreira voltará a campo para enfrentar o América-MG, dia 30, fora de casa. No mesmo dia, o Fortaleza receberá o Red Bull Bragantino.

JOGO

O primeiro tempo teve amplo domínio do Palmeiras, que não demorou a abrir o placar. No minuto 7, Richard Rios aproveitou rebote de escanteio e bateu bonito, de fora da área. A bola desviou e matou João Ricardo.

O Verdão parecia mais perto de ampliar do que de levar o empate, mas o Fortaleza de Vojvoda foi se equilibrando e aos poucos empurrando os donos da casa para trás.

Aos 31 minutos, Lucero balançou as redes, porém, houve toque no braço de Yago Pikachu e o lance foi anulado. No minuto 44, Marcos Rocha tocou com a bola no braço dentro da área e Lucero converteu o pênalti. Ainda deu tempo para, aos 49, o Fortaleza quase virar. Lucero apareceu sozinho em contra-ataque cara a cara com Weverton e parou no goleiro ao tentar rolar para Pikachu marcar.

Para o segundo tempo, o Palmeiras fez duas alterações: saíram Marcos Rocha e Jhon Jhon para as entradas de Mayke e Gabriel Menino. Mesmo sentindo a falta do preservado Dudu, o Verdão de Abel voltou a se impor, só que sofria com os contra-ataques do Fortaleza.

Enquanto Weverton fazia boas intervenções, o Palmeiras buscava espaços no ataque. E quem destravou tudo foi Raphael Veiga. O meia recebeu de Mayke, girou e chutou bonito de fora da área para desempatar aos 31 minutos.

O Fortaleza tentou esboçar uma reação, mas não teve mais forças. No fim das contas, ainda deu tempo de Breno Lopes marcar nos acréscimos para sacramentar a vitória do Palmeiras e o jejum de cinco jogos sem vitórias. Acesse também: Mega-Sena acumula e prêmio será de R$70 milhões

Com informações da Folhapress