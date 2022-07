Com dois de Arrascaeta, Flamengo elimina Atlético-MG

Com um Maracanã lotado e uma grande festa da torcida rubro-negra, o Flamengo se impôs e venceu o Atlético-MG, na noite desta quarta (13). O clube carioca praticamente não deixou o galo jogar e venceu a partida por 2 a 0, com os dois de Arrascaeta.

Como havia perdido por 2 a 1, no Mineirão, a equipe carioca precisa vencer por dois gols de vantagem para seguir viva, e foi o que conseguiu fazer e sem muito sofrimento.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do rubro-negro foi impecável. O placar só não foi maior devido aos milagres que o goleiro Everson protagonizou. Enquanto a torcida não parava de cantar, o Flamengo não parava de atacar.

O Flamengo teve grandes oportunidades. Explorando infiltrações de Pedro e Gabigol, o time conseguia abrir espaços e explorar uma defesa frágil do Atlético-MG.

Thiago Maia fez sua melhor apresentação com a camisa rubro-negra e foi determinante no perde e pressiona, assim como o sempre incansável João Gomes. Com o time mais compacto, a dupla de volantes tinha a exigência de desarmar e já via a bola sobrar limpa para Éverton Ribeiro e Arrascaeta encontrarem espaços na bem postada defesa atleticana.

Mesmo com a pressão, o Flamengo fez o gol apenas no final da primeira etapa. Depois de ótima jogada de Pedro, a bola ficou com Arrascaeta que deu um leve toque na bola, que entrou lentamente no canto, sem chances para Everson.

No segundo tempo, o clube carioca seguia dominante. Se fosse para sair o gol que direcionaria a classificação, tudo indicava que seria rubro-negro. E foi, com Arrascaeta de peixinho após nova assistência de Pedro no primeiro pau.

Junior Alonso ainda foi expulso, o que impediu um possível ímpeto do galo. Dorival Junior ainda se precaveu e colocou alguns jogadores mais defensivos. O único recurso do time mineiro foi o chuveirinho.

