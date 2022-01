Com COVID-19, Messi desfalca PSG no jogo deste domingo

Lionel Messi não ajudará o PSG no jogo contra o Olympique Lyonnais deste domingo (9) pelo Campeonato Francês, pois continua se recuperando de infecção da COVID-19, informou ontem o clube da capital francesa.

O atacante argentino voltou de seu país a Paris após um teste negativo, mas ainda não foi liberado para jogar.

“Lionel Messi continuará seu protocolo individual pós COVID-19 nos próximos dias”, informou o PSG em um comunicado.

Messi, de 34 anos, foi um dos vários jogadores que retornaram com resultados positivos após a folga de final de ano do Campeonato Francês.

O PSG informou que Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma e Layvin Kurzawa estão isolados após testarem positivo.

“É sempre difícil escolher o time certo, com ou sem COVID”, disse o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva neste sábado. (com Agência Brasil)