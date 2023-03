Com Campo Grande, Brasileiro de Moto GP anuncia calendário

A categoria Moto 1.000 GP nacional volta a ser disputada, depois de oito anos e Campo Grande está inclusa no calendário 2023. Lançado esta semana, o campeonato terá seis etapas e inicia em Goiânia, nos dias 14, 15 e 16 de abril. De acordo com a programação divulgada pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), o autódromo do Circuito Orlando Moura recebe a segunda etapa, prevista entre os dias 26 e 28 de maio. Segundo os organizadores, “a temporada deste ano do Brasileiro acontece alinhado à marca que alçou grandes nomes no mundo da motovelocidade, como os pilotos Alan Douglas, Eric Granado, além do argentino Luciano Ribodino e o francês Mathieu Lussiana”. As provas terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da competição, no YouTube, e pelo canal por assinatura BandSports. O último evento de grande porte realizado no autódromo de Campo Grande foi o Rally dos Sertões, em agosto do ano passado.

Brasileiro de Motovelocidade

Com expectativa de receber cerca de 160 pilotos por etapa, o Campeonato 2023 será composto por três diferentes eventos, que ocorrerão, simultaneamente, ao longo de todas as etapas do calendário. A primeira delas é a R3 Cup, competição monomarca da Yamaha, que contará com as categorias R3 Cup e R3 Talent. O segundo é o “2 Horas Endurance”, prova de longa duração. E a Moto 1.000 GP, que voltará às pistas, com as disputas nas categorias GP300, GP600 e GP1000. As disputas terão duas baterias por etapa, com exceção da GP300, da Moto 1.000 GP, e, obviamente, da Endurance, que terão apenas uma corrida. No sistema de pontuação, os primeiros 15 colocados somarão pontos e seguirá a seguinte escala, iniciando do vencedor: 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Além disso, o piloto pole position somará um ponto adicional, o que proporcionará ainda mais emoção aos treinos classificatórios.

Confira o calendário

1º Etapa de GOIÂNIA – 14 a 16 de abril, Goiânia (GO);

2ª Etapa de CAMPO GRANDE – 26 a 28 de maio, Campo Grande (MS);

3ª Etapa de LIMA DUARTE – 14 a 16 de julho, Lima Duarte (MG);

4ª Etapa de CASCAVEL – 25 a 27 de agosto, Cascavel (PR);

5ª Etapa de CURVELO – 6 a 8 de outubro, Curvelo (MG);

6ª Etapa de GOIÂNIA – 10 a 12 de novembro, Goiânia (GO).

