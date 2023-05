Com abertura nesta segunda-feira, Jogos Escolares de MS têm sequência

Encerradas as disputas do voleibol, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2023 têm sequência nesta semana com a etapa do basquetebol e handebol, na faixa etária de 15 a 17 anos. A etapa acontece em Campo Grande, com programação de jogos entre os dias 2 e 7 de maio. Aberta ao público em geral, a cerimônia de abertura será realizada nesta segunda-feira (1º), às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão).

O maior evento esportivo-escolar do estado é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Desta etapa participam 641 estudantes-atletas (223 meninas e 418 meninos), de 30 municípios: Água Clara, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Seleções municipais brigam por classificação à Copa do Campeões

No evento, ao todo, aproximadamente 800 pessoas estão envolvidas, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros. As disputas começam nesta terça-feira (2). O Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) e o Poliesportivo Dom Bosco recebem os jogos de basquetebol. Já o handebol mandará suas partidas nas quadras do Parque Olímpico Ayrton Senna e também no Poli Dom Bosco.

As delegações já estão chegando à capital nesta segunda-feira (1º), com recepção no Centro de Desenvolvimento Social e Cultural (Cedesc) da Fundação Lowtons de Educação e Cultura (Funlec). No local é realizado também o credenciamento, a regularização de pendências junto à Secretaria Geral dos Jogos, além de funcionar o refeitório e o Centro de Convivência.

Além das competições, os estudantes-atletas inscritos nos Jogos Escolares terão oportunidade de participar de atividades culturais e sociais, palestras e ações de conscientização no Centro de Convivência. Uma das ações é a campanha do agasalho, que visa arrecadar roupas que serão doadas para instituições filantrópicas.

As disputas

As equipes estão dispostas em divisões. No basquetebol, o feminino (12 equipes inscritas) conta com divisão única e o masculino (24), com duas. No handebol, a mesma coisa, sendo que o feminino possui 11 seleções municipais inscritas e no masculino, 19. As equipes buscam classificação à Copa dos Campeões. O torneio final da Fundesporte reunirá, de 16 a 20 de maio, em Corumbá, as melhores seleções desta primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude.

O técnico do time vencedor da Copa dos Campeões terá o direito de formar a seleção que representará Mato Grosso do Sul na etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2023, o evento acontecerá em Ribeirão Preto (SP), de 1º a 16 de setembro.

