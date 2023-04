Com 109 medalhas, MS é novamente campeão da fase regional do Brasileiro de Judô

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul foi campeão geral do Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV, conquistando 109 medalhas (39 ouros, 30 pratas e 40 bronzes). A delegação estadual contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setescc.

A competição, organizada pela CBJ, teve a participação de 778 judocas representando o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins em diversas categorias.

Um dos destaques de Mato Grosso do Sul foi José Marco Demarco, que fez a dobradinha de ouro. Contemplado pelo Bolsa Atleta MS, programa do Governo do Estado coordenado pela Fundesporte, o judoca de 19 anos da Associação Desportiva Moura ocupou o lugar mais alto do pódio nas classes sub-21 e sênior, pela categoria meio-médio (até 81 kg).

Os melhores atletas do Região IV garantiram vaga para as finais do Campeonato Brasileiro de cada categoria etária. O Governo de Mato Grosso do Sul assinou um termo de fomento com a FJMS no valor de R$ 163,6 mil para custear todas as despesas dos atletas na competição em Brasília.

O Distrito Federal terminou na segunda colocação geral, com 86 medalhas (29 ouros, 19 pratas e 38 bronzes). Mato Grosso fechou o pódio da competição, ao somar 52 medalhas (8 ouros, 13 pratas e 31 bronzes). As demais posições foram: Goiás em quarto, com 36 (3, 11 e 22); Rondônia em quinto, com 21 (1, 7 e 13) e Tocantins em sexto, conquistando seis bronzes.