Motociclista desmaia após acidente envolvendo cachorro em avenida

Uma motociclista, de aproximadamente 30 anos, sofreu um acidente enquanto pilotava uma Honda Titan/150, na tarde desta segunda-feira (3). A vítima caiu da moto após ter atropelado um cachorro na Avenida Conde de Boa Vista, região do Bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a motociclista caiu desacordada após ter passado por cima de um cão, que ficou enganchado embaixo da moto, mas sobreviveu. Em seguida, a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e reanimou a vítima.

Segundo moradores do bairro que viram o acidente, a via está super perigosa por conta da alta velocidade que os veículos passam na região. Além disso, não há nenhum quebra-molas próximo do local do acidente.

De acordo com os socorristas, ela não sofreu nenhum ferimento grave e a mesma será encaminhada para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Acesse também: Vacinação contra gripe começa hoje e bivalente tem novos públicos na Capital

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba