Clubes de MS divulgam nomes de contratados para o Estadual de MS

Os clubes de Mato Grosso do Sul começaram a se movimentar na contratação de atletas para a temporada de 2023. Os primeiros nomes começaram a surgir pelos torcedores e vem movimentando a paixão dos sul-mato-grossenses.

Por enquanto, Costa Rica e Operário são os clubes que vem divulgando suas contratações.

De acordo com informações do site Esporte MS, a Cobra do Norte confirmou o nome do seu técnico. Rogério Henrique surge no futebol sul-mato-grossense como a maior novidade no mercado da bola em Mato Grosso do Sul.

Outros nomes que animou os torcedores foram do atacante Cristiano Lopes, que esteve no Grêmio Maringá e no clube paranaense venceu o campeonato regional do Grupo A3. Ele foi um dos artilheiros do time, com o meia, Igor Vilela.

No Operário, os primeiros nomes confirmados são: O meia Fernandinho e do Atacante, Irapuan, que estiveram no Galo da Capital, ano passado e foram campeões na temporada de 2022. Eles são os jogadores de confiança do treinador Celso Rodrigues, outro nome confirmado no time operariano.

O campeonato sul-mato-grossense de 2023 iniciará em janeiro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.