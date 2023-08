Classificação oftalmológica tira Luan de torneio mundial

O judô paralímpico do Brasil encerrou a participação nos Jogos Mundiais da IBSA, que terminou no fim de semana, com nove medalhas. Porém, Luan Simões Pimentel foi o desfalque da seleção no torneio masculino, disputado na semana passada, em Birmingham (ING).

Segundo informações da CBDV (Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais), o único paratleta de Mato Grosso do Sul a competir nesta edição dos jogos foi reprovado na classificação oftalmológica. Deste modo ficou de fora dos combates da categoria J2 (baixa visão) até 73 kg.

De acordo com a Confederação, à reportagem do jornal O Estado, a classificação ocorre às vésperas das competições. É o que diz se o atleta está apto a competir como cego ou, no caso, de baixa visão.

Existem parâmetros técnicos medidos no exame, como se fosse no exame de vista. O atleta tem de estar dentro desses parâmetros para ser considerado apto. E o Luan, desta vez, não foi.

De acordo com o site “coerio. com.br”, “antes de participar de uma competição paralímpica, o atleta passa por duas etapas: análise de documentos médicos e testes para medir a acuidade visual. Eles correlacionam com a patologia que levou à baixa visão e definem a classe na qual o atleta se encaixa.”

Desde sexta-feira (25), a reportagem tentou contato com o sul-mato-grossense, por meio de mensagens. Até o fechamento desta edição, o camapuense, que persegue a vaga aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, não retornou.

Antes da viagem para a Europa, o camapuense de 25 anos tinha a expectativa de brigar pelo pódio.

Agora, segundo a CBDV, o judô voltará suas atenções na modalidade para as duas últimas etapas do Grand Prix da IBSA na temporada: Azerbaijão, em setembro, e Japão, em dezembro, além do Parapan do Chile, em novembro. Todos esses campeonatos contarão pontos no ranking mundial.

CBDV fecha Jogos Mundiais com 11 pódios

O bronze no goalball feminino obtido sábado (26), encerrou a participação brasileira na sétima edição dos Jogos Mundiais da IBSA, com um saldo de 11 medalhas conquistadas. O Brasil foi bronze também no futebol de cegos, que derrotou a Colômbia por 7 a 1, e teve sete medalhas individuais no judô (um ouro, duas pratas e quatro bronzes), além do ouro com as mulheres e o bronze com os homens no judô por equipes. A Confederação viajou à Inglaterra com 36 atletas e 23 integrantes em comissões técnicas – entre elas Anne Talitha Almeida Ferreira Silva, também do Ismac (MS) – e estafe.

A competição aconteceu, em sua maior parte, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e na CBS Arena, em Coventry, reuniu pelo menos 1.250 paratletas de 70 países. Esta foi a sétima edição dos Jogos, realizados pela primeira vez em Madri, em 1998. Também foram sedes: Quebec-CAN (2003), São Paulo-BRA (2007), Antalya-TUR (2011), Seul-KOR (2015) e Fort Wayne-USA (2019).

