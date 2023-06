China supera Brasil por 3 a 2 na VNL Feminina em partida equilibrada

Nesta Quarta-feira (31/05) ocorreu o primeiro jogo do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino contra a seleção da China, que terminou com um placar emocionante de 3 sets a 2 a favor das chinesas. As parciais foram: 25×23, 22×25, 25×20, 20×25, 15×12. Foi a primeira vez que a seleção brasileira precisou disputar o tie break nesta edição do torneio, logo em dia de estreia na competição.

A partida foi marcada pela excelente atuação da brasileira, Diana Duarte, que se destacou com sua eficiência no ataque e contribuição no saque. No entanto, a equipe brasileira ainda precisa ajustar o bloqueio para enfrentar adversários tão talentosos quanto a China.

O Brasil enfrentou dificuldades especialmente no fim do set decisivo, cometendo erros bobos e desperdiçando contra-ataques, o que os deixou em um estado de desespero entre as jogadoras. Esses erros custaram a vitória à seleção brasileira, que saiu derrotada.

Na pontuação geral do jogo, a maior pontuadora foi Yinging Li, da China, com impressionantes 26 pontos, provenientes de 25 ataques e um saque. Do lado brasileiro, Kisy Nascimento liderou a pontuação, contribuindo com 21 pontos, sendo 16 de ataque, 4 bloqueios e 1 saque. Julia Bergmann e Ana Cristina também tiveram atuações destacadas, com 16 a 17 pontos, respectivamente.

O próximo desafio da seleção brasileira será nesta quinta-feira (1/06) às 6h da manhã (Horário de Brasília) contra a seleção da Holanda, em um confronto que promete ser igualmente acirrado. O Brasil precisará corrigir os erros que cometeu em quadra e mostrar o seu poder nos ataques e coordenar melhor os saques nos jogos. O jogo será transmitido pelo canal Sportv 2

A torcida brasileira segue apoiando a equipe e espera que o time de vôlei feminino do Brasil mestre sua força e garras nas próximas partidas da VNL. A jornada continua, e as expectativas são grandes para duelos e emoções nas quadras.

