Chelsea anuncia a contratação do atacante português João Félix

O Chelsea acertou a contratação do atacante João Félix, de 23 anos, junto ao Atlético de Madrid. O português, que se destacou na Copa do Mundo do Catar, é o quarto reforço anunciado pelo clube inglês na janela de transferência de inverno e se junta a Badiashile, Fofana e Andrey Santos.

A imprensa britânica informou que o Chelsea pagará cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões) por Félix.

Em sua chegada, o jogador se mostrou empolgado em vestir a camisa do Chelsea, embora sua passagem tenha prazo de validade. Na equipe londrina, o jovem disputará a Premier League e a Champions League.

Recentemente, João Félix esteve próximo de acertar a sua ida para o Manchester United. O clube inglês está atrás de um atacante para a sequência da temporada após a saída de Cristiano Ronaldo e o craque do Atlético de Madrid era uma prioridade. No entanto, os Red Devils entenderam que a pedida dos Colchoneros pelo empréstimo do português era alta.

Grande promessa

João Felix despontou como uma das grandes promessas do futebol, entretanto ainda não alcançou todo o potencial que se imaginava. A ida do atacante para o Chelsea representa uma nova fase para o jogador e o clube. O atleta de 23 anos não explorou todo o seu potencial sob o comando do técnico Diego Simeone e buscava novos ares.

