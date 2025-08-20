CG 126 anos: 1ª piscina pública aquecida de CG será inaugurada no CEMTE

Nesta quinta-feira (21), às 8h, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), inaugura o sistema de aquecimento da piscina do CEMTE (Centro Municipal de Treinamento Esportivo). A entrega faz parte da programação em celebração aos 126 anos da capital e marca a abertura da primeira piscina pública aquecida da cidade.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria com as Federações de Judô e Basquete, em formato de contrapartida. O novo sistema permite a continuidade das atividades aquáticas durante o ano todo, mesmo em dias frios, com mais conforto e segurança para os participantes.

O CEMTE conta hoje com seis turmas de hidroginástica, que atendem 190 alunos, e 12 turmas de natação, com 170 inscritos, incluindo uma turma dedicada ao público PCD (Pessoa com Deficiência). No total, são 18 oficinas aquáticas em funcionamento, com cerca de 360 pessoas atendidas por semana. A média é de 1.440 atendimentos semanais e aproximadamente 5.800 atendimentos mensais.

“Essa entrega representa o cuidado da Prefeitura de Campo Grande com a população e o compromisso de tornar o esporte acessível e de qualidade para todos. Nosso objetivo é que outras piscinas públicas da cidade também recebam o sistema de aquecimento”, afirmou o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites.

Para aqueles que amam passar um tempo nas águas, a piscina aquecida permite manter esse hábito mesmo em dias mais frios. Assim, o banho de piscina com sistema de aquecimento continua sendo uma opção agradável, além de ser um bom local para a prática de atividades físicas, como a natação, por exemplo. Também proporciona outros benefícios como, a estimulação da circulação sanguínea, o alívio do estresse e ajuda a remover as toxinas do organismo.

A inauguração reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e valoriza o esporte como ferramenta de inclusão e saúde para Campo Grande.

Por Agência Brasil